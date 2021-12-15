Блинкен прервал поездку в Юго-Восточную Азию из-за COVID у журналиста

Коронавирус обнаружили у одного из 12 членов команды.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прервал поездку в странах Юго-Восточной Азии, поскольку у журналиста из делегации был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Журналист, сопровождавший госсекретаря США Энтони Блинкена в поездке в Великобританию и Юго-Восточную Азию, получил положительный результат теста на COVID-19", — пишет издание.

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Положительный ПЦР-тест обнаружили у одного из 12 членов команды. Между тем, Блинкен, его высокопоставленные коллеги и другие представители прессы получили негативные результаты тестов.

Тем временем Энтони Блинкен выразил сожаление главе МИД Таиланда, с которым у него была запланирована встреча в четверг, и отменил поездку.

Как сообщалось, премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за пребывание в ночном клубе, хотя в ее окружении были инфицированы коронавирусом. О походе Марина в ночной клуб стало известно из желтой прессы. В СМИ появились фотографии. Журналисты пишут, что премьер была в клубе до четырех утра.