Бизнес на сертификатах, рекорды смертей и антивакцинация: коронавирусный коллапс в Украине глазами западных СМИ

Тема поддельных сертификатов о вакцинации уже вышла далеко за рамки государства.

Фейковые справки о прививках, низкий уровень вакцинации и самая высокая отметка смертности от COVID-19 в мире — так теперь об Украине пишут зарубежные СМИ. Ежедневно международные информагентства публикуют новости об очередном историческом антирекорде Украины относительно заболеваемости, смертности и прививок против коронавируса.

Reuters

"Украина, одна из беднейших стран Европы, в начале этого года заметно отставала от своих соседей в закупке вакцин. Сейчас, как и в других бывших коммунистических государствах Восточной Европы, она пытается убедить скептически настроенное население привиться", — так о процессе вакцинации в Украине пишет Reuters.

Информационный портал отмечает, что в Украине наиболее распространенным во всей Европе стал "черный рынок поддельных сертификатов вакцинации и тестов на COVID-19".

"Новые правила побуждали больше людей вакцинироваться, а вместе с этим возрос и стимул купить подделку для тех, кто прививки делать не планирует", — пишут в информагентстве.

Reuters ссылаются на результаты августовского опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, согласно которому 56% населения Украины не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19.

Укрзализныця

"Нерешительность к прививкам была в стране еще до пандемии — она способствовала вспышке кори в Украине в 2019 году, когда так же процветал черный рынок фейковых сертификатов", — говорят в Reuters.

The New York Times

The NYT сообщает, что Украина является страной с самым низким уровнем вакцинации от коронавируса в Европе. Это способствует затягиванию борьбы Украины с пандемией, в то время как показатели других государств Европы значительно лучше.

"Распространение поддельных сертификатов о вакцинации в стране, которая годами боролась с коррупцией во многих областях общественной жизни, грозит подорвать успехи в борьбе страны с вирусом", — отмечает The NYT.

The New York Times пишет, что из-за фальшивых сертификатов вакцинации, которые за дополнительную сумму мошенники вносят в государственную онлайн-базу, официальные данные по прививкам значительно завышены и не правдивы в целом.

"Система здравоохранения страны находится под значительным стрессом", — пишут в материале, ссылаясь на украинские источники. Так, The New York Times вспоминает случай в Херсоне, когда больных приходилось перевозить в другие больницы из-за нехватки мест. Кроме того, в сообщении говорится о ситуации с Одессой, — как отмечает The NYT, третьим крупнейшим городом Украины, — когда в больницах не было достаточного количества врачей для борьбы с COVID-19.

Newsweek

"Новые требования по вакцинации в Украине повлекли за собой бум на черном рынке фейковых сертификатов вакцинации, когда их продают за 100-300 долларов", — говорится в материале Newsweek.

Новостной портал, ссылаясь на Associated Press, вспоминает ситуацию с бывшей депутаткой Надеждой Савченко, когда её поймали на украинской границе с поддельным сертификатом о прививке.

"Даже бывшие депутаты их покупают", — пишут в сообщении.

Кэтрин Смолвуд, менеджер Всемирной организации здравоохранения по инцидентам с COVID-19 в Европе, говорит: "Мы наблюдаем низкий уровень использования вакцин в ряде стран в этой части региона". Смолвуд убеждена, что причинами такой ситуации есть исторические процессы и чрезмерная политизация процесса вакцинации.

Американское издание пишет, что правительство Украины признает проблему поддельных сертификатов о прививках, и "несмотря на рост уровня заболеваемости, правительство не спешит объявлять новый локдаун".

Associated Press

Ежедневно издание публикует материал о новом рекорде Украины по заболеваемости коронавирусом. Без внимания не остается и многочисленная фальсификация сертификатов вакцинации и ковид-тестов.

"Черный рынок поддельных сертификатов о прививках расцвел на фоне ограничений, установленных государством для невакцинированных лиц, поэтому в начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу борьбы с этой практикой. Полиция заявила, что подозревает работников 15 больниц по всей стране в выдачи фальшивых справок о прививке", — пишет AP.

Ссылаясь на украинские источники, Associated Press сообщает, что правительство Украины сделало обязательными прививки для большинства государственных служащих, иначе им грозит приостановка начисления заработной платы.

В издании отмечают, что чтобы привлечь больше людей к вакцинации, власти начали предлагать прививки в торговых центрах. "Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина делает около 250 тысяч уколов в день, что, по его словам, столько же, сколько было раньше в месяц", — говорится в сообщении.

На фото ниже – процесс вакцинации в одном из торговых центров.

УНИАН

AP пишет, что резкий рост заражения побудило правительство усилить ограничения. Теперь для посадки в самолеты, поезда и междугородные автобусы требуется подтверждение вакцинации или отрицательный тест.

Кроме того, в издании говорится о переполненных пациентами из COVID-19 городских больницах. "Врачи говорят, что ситуация даже хуже, чем в начале пандемии, что слишком давит на систему здравоохранения".

ABC news

Портал ABC news рассказывает детали системы купли-продажи поддельных сертификатов или тестов: "Потенциальный клиент отправляет свои паспортные данные, адрес и номер телефона через мессенджер Telegram, и на следующий день ему на почту приходит документ, якобы удостоверяющий прививку вакциной Pfizer".

По анонимным показаниям нескольких людей, которые приобрели подделку, цены на сертификаты могут колебаться от 20 до 200 долларов, а некоторые даже до 380 долларов.

ABC news отмечает, что точное количество людей, которые уже купить псевдосертификаты пока неизвестно, однако Telegram-каналы, продающие фейки, уже имеют тысячи подписчиков.

На сайте пишут, что спрос на поддельные сертификаты о вакцине существует, несмотря на то, что в Украине можно получить бесплатную вакцину от COVID-19.

ABC News пообщались со Светланой – одной из купивших подделку. Не называя своей фамилии, женщина рассказывает, что в сентябре приобрела фальшивый сертификат, подтверждающий, что она была привита вакциной Pfizer/BionTech.

"Я не доверяю ни вакцинам, ни правительству", — так женщина объяснила свое решение ABC News.

Напомним, медики объяснили, почему COVID-19 вспыхнул в Украине в третий раз с новой силой. Одной из главных причин врачи назвали чрезвычайно быстрое распространение нового штамма, который сейчас ходит по стране. По их словам, Украина не была готова к этому.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

