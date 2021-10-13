Без сохранения заработной платы: в Украине учителей без прививки начнут отстранять от работы

Без сохранения заработной платы: в Украине учителей без прививки начнут отстранять от работы

Педагогам дали время до ноября.

В Украине невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, если до ноября сотрудники сферы образования будут без прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количеством необязательных социальных контактов ", — пояснил Виктор Ляшко.

Министр напомнил, что педагоги включенные в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.

Напомним, в Украине вводят обязательную вакцинацию для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Есть специальные органы, которые проверяют, действительно ли работодатель отстранил невакцинированного работника. Если этого не произошло, он может нести за это ответственность.

Ранее стало известно, что Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

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