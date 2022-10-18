Бессмертный рассказал, почему рядом с Украиной должны воевать армии стран ЕС и сколько будет длится война

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный заявил, что вместе с украинской армией против России должны воевать и армии стран Европы, а также рассказал, от чего зависит продолжительность войны.

Об этом Бессмертный рассказал интервью ТСН.ua.

Он убежден, что вместе с украинской в войне против РФ должны воевать и армии стран-членов ЕС.

"Что ждет Путин? Чего ждет эта клика? Они хорошо знают, что в европейских государствах таких, как Германия, Франция, Италия существует демократический порядок, меняющаяся электоральная демократия. И война как далекое что-то, на которое немец, француз, итальянец должен тратиться, им неинтересна. До тех пор, пока рядом с украинским солдатом не станет на поле боя француз, немец, итальянец и все остальные, все они не поймут, что происходит в Украине. Попытки объяснить им через политическую риторику даже таких гениев как Макрон, Шольц, новоизбранная премьер-министр Италии никаких шансов не имеют, потому что "война – далеко, а мы на нее тратимся". Поэтому это первое, почему в войне должны все стоять рядом", – пояснил политик.

"Нас действительно понимают только балтийские государства, Польша, скандинавы. Потому что они наелись этого советского, сталинского и теперь российского "добра". Оно уже у них — по уши. Они понимают, какую опасность несет в себе Россия. К сожалению, этого не понимают дальше", – добавил Бессмертный.

Он также выразил убеждение, что победа Украины в войне нужна всему человечеству, и назвал задачу для этой победы. Речь идет о военной помощи Украине, санкциях и ответе на ядерные угрозы со стороны РФ.

"Однажды иностранцы у меня спросили: "Кому нужна Украина? Кому нужна победа в этой войне?" В этой войне победа надо человечеству. Человечество достигло уровня, когда ресурсы Земли не могут обслужить его уже. Или оно придет в сознание и войну как инструмент выяснения отношений устранит, и задумается над тем, как решать вопрос продовольствия, обеспечения водой, экологических проблем, оно может еще решить эти беды. Или будет работать другой инструмент, который называется мальтузианство, то есть естественный отбор. Украинцы в этом процессе устоят. Они первыми стали на эту ступеньку на счет этого идиотского соседа. Они победят, но что будет с другими? Те, кто будет дальше чесаться и думать – помогать украинцам или не помогать, как оценивать эту ситуацию, возможно, как-то там садиться за стол переговоров с Путиным, – никаких шансов достичь договоренностей с Путиным и его кликой у цивилизованного человечества нет. Все, надо забыть об этом как варианте. Это первая задача", – объяснил дипломат.

Вторая задача:

"Когда мне говорят об угрозе ядерной войны – потому что это сдерживает большинство – я пытаюсь объяснить: речь не идет о том, чтобы остановить ядерную войну, речь идет о том, чтобы вырвать рычаги управления у Путина и клики ядерной булавой".

"Это совершенно разные задачи. Поэтому эта позиция "а если применит – то мы не будем применять" в подобной ситуации только поощряет Кремль к тому, что он будет шантажировать Европу, человечество", – подчеркнул политик.

"Четкость и резкость позиции, которую занимает, в частности, Лондон, Вашингтон, крайне необходима в этой ситуации", — добавил он.

Бессмертный отметил, что то же самое должно происходить и с санкциями против РФ: ограничения должны быть жесткими и вводиться немедленно.

Он также ответил на вопрос о продолжительности войны.

"По растяжению войны во времени. Это материя, которая зависит от того, как противодействуют агрессии России. Если непоследовательность будет демонстрироваться, дополнительные бесконечные дискуссии, растяжение во времени оказания помощи, война будет во времени прямопропорционально растягиваться", – сказал дипломат.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине должна закончиться в конце весны 2023 года выходом государства на границы 1991 года.

Завершение войны весной 2023 прогнозирует и российский публицист Андрей Пионтковский. Он уточнил, что все зависит от освобождения Херсона. Если этот город удастся деоккупировать до зимы, уже Новый год можно будет встречать в мирной Украине.

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