Беременные с пневмониями, дети с тяжелым течением: какая ситуация с COVID-19 в больницах Львовской области

Из COVID-19 в больнице находятся также 40 детей.
Во Львовской области с коронавирусом госпитализировали 30 беременных женщин. У них также диагностировались пневмонии.
Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.
По данным чиновника, сейчас коронавирус все чаще диагностируется у людей молодого возраста, а именно 30-39 лет. Это – вторая категория, после 60-69 лет, наиболее часто болеющая COVID-19.
Также в больнице госпитализировали 30 беременных с коронавирусом, почти все они с серьезными пневмониями. Из COVID-19 в больнице находятся также 40 детей. У них тяжелое течение болезни.
"Ежедневно в медицинские стационары попадают от 280 до 380 человек с коронавирусом и подозрением на него. Многие заведения практически заполнены, несмотря на то, что все, кто имеет показания к госпитализации, госпитализируются", — пояснил Орест Чемерис.
По данным чиновника, во Львовской области госпитализировали только 183 больных COVID-19, которые привиты двумя дозами вакцинами. Никто из них не находится в реанимации.
Напомним, в Минздраве утвердили список медицинских противопоказаний для вакцинации от COVID-19.
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