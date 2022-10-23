Беременные могут вакцинироваться от COVID-19: в Минздраве назвали вакцины

COVID-19 может стать особенно опасным для женщин, женщин, которые, готовятся, стать, мамами.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Болезнь может стать причиной преждевременных родов и осложнений, а ребенок может попасть в реанимацию.

От тяжелого течения COVID-19 защищают вакцину. Вакцины безопасны для беременных, и их можно вводить в течение любого триместра. Не нужно откладывать вакцинацию до родов.

Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу.

Последние исследования показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до 6 мес.

Для прививки беременных и кормящих грудью предпочитают мРНК-вакцины — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, то можно использовать вакцину Janssen.

Вакцинируйтесь и сохраните свою жизнь и жизнь своего ребенка!

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Напомним, 28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

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