Аваков заболел на Covid-19 и находится на самоизоляции

Аваков заболел на Covid-19 и находится на самоизоляции

Аваков чувствует себя хорошо, его госпитализировали.

Ексглава внутренних дел Украины Арсений Аваков получил положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил в соцсети.

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"Да, через две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов", — написал Аваков.

Эксминистр опубликовал сообщение, в котором опровергает слухи о тяжелом течении болезни. Чувствует себя хорошо, его не госпитализировали.

Отметим, в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец объяснила, почему даже переболела Covid-19 людям нужно обязательно вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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