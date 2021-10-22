Аваков заболел на Covid-19 и находится на самоизоляции

Аваков чувствует себя хорошо, его госпитализировали.
Ексглава внутренних дел Украины Арсений Аваков получил положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.
Об этом он сообщил в соцсети.
"Да, через две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов", — написал Аваков.
Эксминистр опубликовал сообщение, в котором опровергает слухи о тяжелом течении болезни. Чувствует себя хорошо, его не госпитализировали.
Отметим, в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец объяснила, почему даже переболела Covid-19 людям нужно обязательно вакцинироваться.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.