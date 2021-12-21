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Атака "Омикрона" на США и тренды елочных украшений: пять новостей, которые вы могли проспать

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Атака "Омикрона" на США и тренды елочных украшений: пять новостей, которые вы могли проспать

14 декабря 2020 года в Британии обнаруживают новую в то время разновидность коронавируса / Pexels

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • "Омикрон" опередил другие варианты коронавируса и является доминирующей версией коронавируса в США. Читать дальше –>
  • Тест на коронавирус президента США Джо Байден дал отрицательный результат после того, как коронавирус обнаружили у одного из сотрудников администрации. Читать дальше –>
  • Американский Госдеп и Центры США по контролю и профилактике заболеваний из-за высокого уровня распространения коронавируса добавили в список стран, поездки в которые нежелательны, Испанию, Финляндию, Чад, Ливан, Бонайре, Монако, Сан-Марино и Гибралтар. Читать дальше –>
  • В Соединенных Штатах Америки зафиксировали первую смерть от заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Читать дальше –>
  • Одними из любимых в этом году все-таки керамические игрушки. Читать дальше –>
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