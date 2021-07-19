Антибиотик, который назначали при COVID-19, оказался не более эффективным, чем плацебо

Ранее считалось, что азитромицин владеет противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование COVID-19.
Антибиотик азитромицин оказался бесполезным в борьбе с COVID-19.
Об этом заявили американские ученые, сообщает Medical Xpress.
Препарат был не более эффективным, чем плацебо. По словам исследователей, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию.
"Результаты не подтверждают использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях", — заявила автор исследования и доктор медицинских наук Кэтрин Ольденбург.
Ранее считалось, что азитромицин владеет противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование COVID-19, если лечиться им на ранней стадии заболевания.
Напомним, в Минздраве предупредили о стремительном распространении опасного штамма "Дельта" в Украине.