Ампутация конечностей, инсульты: врач со Львова назвала осложнения, которые вызывает штамм "Дельта"

В группе риска вируса пациенты среднего возраста.

Во Львове ухудшилась ситуация с заболеваемостью короновирусом. В городе все чаще болеют мутированным штаммом "Дельта", который вызывает много осложнений.

Об этом сообщила заведующая кардиологическим и COVID-отделениями КНП "8-я городская клиническая больница г. Львова" Валентина Коваль.

"Людей госпитализируют в тяжелом состоянии. Также сейчас непредсказуемое течение коронавируса. Относительно штамма "Дельта" — это в тысячу раз больше вирусной нагрузки на организм. Отсюда и тяжесть состояния и непредсказуемость болезни. Также втрое увеличилось количество тромбозов. А отсюда — инсульты, тромбоэмболии, из-за которых, как правило, пациенты умирают. Также есть тромбоз магистральных артерий, мелких артерий, безартериальных сосудов. 25 октября мы имели случай тромбоза больших сосудов у пациента, которому пришлось ампутировать конечность", — сказала Валентина Коваль.

Заведующая COVID-отделением также рассказала, кто рискует переболеть штаммом "Дельта" в тяжелой форме.

"В группе риска – это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями дыхательной системы. Опасный коронавирус и для тех, у кого уже были инфаркты, операции по аортокоронарному шунтированию, тяжелая гипертензия, сахарный диабет в стадии декомпенсации, цереброваскулярная болезнь. Также в опасности пациенты с автоиммунными, аллергическими и онкологическими заболеваниями. Особо подчеркиваю, что в группе риска вируса пациенты среднего возраста. Это — 50 лет. Если в прошлый раз проблемы возникали в пациентов старше 65 лет, то сейчас есть случаи смерти до 50 лет", – подчеркнула Валентина Коваль.

Врач призвала жителей Львова вакцинироваться, чтобы помочь медикам побороть пандемию.

Напомним, инфекционист рассказала, кому необходимо делать третью дозу вакцины от COVID-19.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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