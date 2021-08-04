Академик НАН спрогнозировал вспышку штамма "Дельта" в Украине: он назвал точную дату и призвал носить маски

Ученый призвал людей носить маски, чтобы не произошло вспышки болезни.

В Украине уже в сентябре может произойти всплеск штамма "Дельта", а потому Кабмину следует вернуть штрафы за несоблюдение карантина, а правоохранителям усилить контроль за соблюдением масочного режима.

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Об этом сказал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко, пишет Оbozrevatel.

По его данным, вспышка коронавируса в Украине может произойти тогда, когда украинцы вернутся из отпусков.

"Где-то в сентябре, в начале октября возможен взрыв — значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть "Дельта", ход которого значительно тяжелее. Мы должны сделать все, чтобы этого не было", — подчеркнул Комиссаренко.

Академик отметил, что во всех цивилизованных странах следят за соблюдением масочного режима, в Украине же карантинными мероприятиями часто пренебрегают. Ношение маски же должно быть обязательным в помещениях, где есть скопление людей.

"Человек может заходить в маске, а затем снимает маску. И никто не сделает замечания. Иногда реакция на замечания просто непонятна - "хочу и не ношу". Людей, которые не хотят носить маски, надо просто удалять из магазина. Я думаю, что можно было бы вернуть штрафы. Это бы очень хорошо дисциплинировало", — сказал Сергей Комиссаренко.

Напомним, врач-инфекционист рассказал, почему в Украине нет вспышки коронавируса.

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