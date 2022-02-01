45 тысяч обращений за сутки: в Минздраве напомнили, с какими симптомами следует вызвать "скорую"

45 тысяч обращений за сутки: в Минздраве напомнили, с какими симптомами следует вызвать "скорую"

Количество телефонных звонков на "103" увеличилось почти вдвое.

В Министерстве здравоохранения сообщили о резком увеличении количества вызовов бригад "скорой помощи" в Украине. По сравнению с периодом до пандемии коронавирусной инфекции обращений стало почти вдвое больше.

Об этом сообщили во вторник, 1 февраля, в пресс-службе Минздрава.

В сообщении говорится, что за минувшие сутки украинцы 45 тысяч раз обращались по номеру "103", а количество выездов бригад "скорой помощи" достигло почти 20 тысяч. В больницы были госпитализированы 5,3 тысячи пациентов.

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“До начала пандемии, в среднем, насчитывалось около 24-25 тысяч обращений в "скорую". Рост количества вызовов связан с началом новой волны COVID-19”, — сообщили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что этот показатель не превзошел исторического максимума, зафиксированного в октябре 2021 года, когда на "103" в сутки звонили 55 тысяч раз. Однако нынешняя нагрузка как на медиков бригад экстренной медицинской помощи, так и на диспетчеров значительна.

В связи с этим в Минздраве опубликовали инфографику с памяткой относительно симптомов, из-за которых следует вызвать "скорую" для пациентов с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Украины

В Минздраве также напомнили, что прежде всего при недомогании следует связаться со своим семейным врачом.

"Именно врач, с которым подписана декларация, должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения", — говорится в сообщении.

Напомним, новая волна коронавирусной болезни, пик которой прогнозируется на февраль, будет отличаться от предыдущих.

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