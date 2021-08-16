"30 лет Независимости": Авдеевка, окраины Донецка, культурная столица Мариуполь и морские ворота Донбасса

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей в месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецэфир с ярким перформенсом.

Съемочная группа ТСН отправилась в Донецкую область: посетила мемориал погибших в Авдеевке, увидела окраины Донецка на Приазовье — с моря, и узнала, почему Мариуполь — культурная столица Украины.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

Авдеевка. Облака мощного Коксохима. Первое впечатление — обычный райцентр с типовой застройкой, но ближе к окраинам виднеется та самая побитая снарядами со всех сторон 9-ти этажка. Ее народное название — девятина.

Жить здесь опасно, здание аварийное и оно уже стало арт-объектом, который живет собственной жизнью.

Донецк. Шахта "Бутовка". А вот и дом. В одном подъезде живут люди, а на другом еще можно заметить крутые муралы.

Далее район вблизи Авдеевской промозоны, где забивают окна. Именно с этого места по большим праздникам в сторону оккупированных территорий отправляют государственный флаг на больших шарах.

Еще один красноречивый памятник своим погибшим показывают на базе Правого сектора. Добровольцы защищают позиции с первых дней войны.

Журналисты пересекают весь Донбасс — вдоль шахт и терриконов, изуродованных войной зданий и автозаправок. Далее — Приазовье.

Мариуполь — это большая культурная столица. В этом году именно Мариуполь объявили культурной столицей Украины. Различные музыкальные фестивали у них — почти каждые выходные.

"30 лет Независимости" | Авдеевка, окрестности Донецка и культурная столица Украины - Мариуполь

Водонапорная башня. Ее более 100 лет назад спроектировал архитектор Виктор Нильсен. Когда приехал в Мариуполь и остался здесь на всю жизнь — городским архитектором. По назначению сооружение уже не работает. Здесь — культурный центр и называют его просто Башня. Перед башней надо обязательно "дать пять" Нильсену.

Гид Марина показывает башню с большой любовью.

"Это шесть этажей, соответствует 12-этажке. На каждом этаже здесь можно почитать, порисовать, посмотреть кино или послушать музыку", — рассказывает она.

Мариуполь — город, переживший три месяца оккупации в начале войны. Фронт и сейчас за десять километров отсюда. Но город за последние годы — расцвел и принарядился. Среди голубей мира в вышиванках с орнаментами всех регионов Украины на площади Свободы — длинный арочный фонтан.

Здесь рядом — морские ворота Донбасса. Приазовье нужно смотреть со стороны Азовского моря. Экскурсию проводит Иван — капитан с 20-летним стажем.

Рассказывает — здесь все чаще можно увидеть дельфинов — приплывают из Крыма.

"Животные тоже чувствуют, что нужно держаться родной страны", — говорит он.

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