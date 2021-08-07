25 инфицированных, самому младшему всего 13 лет: в Украине в еще одной области обнаружили штамм коронавируса "Дельта"

25 инфицированных, самому младшему всего 13 лет: в Украине в еще одной области обнаружили штамм коронавируса "Дельта"

Самому молодому инфицированному штаммом "Дельта" — 13 лет, самому старшему — 84.

В Винницкой области штамм коронавируса "Дельта" обнаружили в 25 человек.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

С 30 образцов, которые прислали в лаборатории в 25 случаях обнаружили штамм "Дельта". Среди инфицированных есть жители 5 районов Винницкой области: Винницкий, Гайсинский, Могилев-Подольский, Жмеринский, Тульчинский районы.

Самому молодому инфицированном со штаммом "Дельта" винничанину — 13 лет, самому старшему — 84.

Напомним, в Тернопольской области обнаружили 52 случая заболеваний штаммом коронавируса "Дельта", среди больных есть 11-летний ребенок. В области уже зарегистрировали первую смерть, которую вызвал штамм "Дельта".

Также индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили уже и в Днепропетровской области. Известно о трех больных. В Ивано-Франковской области зафиксировали 10 больных штаммом "Дельта".

Кроме того, обнаружили "Дельту" и в Черновцах.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

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