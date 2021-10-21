18 больных и 200 прививок: Кузин отчитался о результатах работы на вокзалах экспресс-пунктов тестирования на COVID-19

18 больных и 200 прививок: Кузин отчитался о результатах работы на вокзалах экспресс-пунктов тестирования на COVID-19

Экспресс-тестирование можно пройти за 350 гривен.

В Украине в первый день работы на железнодорожных вокзалах пунктов быстрого тестирования коронавирус обнаружили у 18 человек.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Благодаря работе "Укрзализныци", которая организовала на крупнейших вокзалах страны экспресс-тестирование для пассажиров без документа о прививках, за первую половину суток (21 октября — ред.) удалось выявить 18 больных COVID-19. После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго продолжалось бы их путешествие", — подчеркнул Игорь Кузин.

Всего в первый день провели почти тысячу экспресс-тестов. А в девяти пунктах, расположенных на железнодорожных вокзалах, провели более 200 вакцинаций.

Отметим, что пункты экспресс-тестирования работают на ж/д вокзалах Киева, Днепра, Львова, Харькова, Одессы, Запорожья, Мукачево, Винницы и Полтавы.

Новости Украины: в Тернопольской области трехмесячный младенец стал жертвой коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку