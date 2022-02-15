14 месяцев с COVID: житель Турции установил рекорд по самому длительному заболеванию

14 месяцев с COVID: житель Турции установил рекорд по самому длительному заболеванию

Мужчина инфицировался еще в 2020 году.

Житель Турции установил рекорд по самому длительному заболеванию COVID-19: он болел 14 месяцев.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок15 февраля.

Болезнь 56-летний Музафер Каясан подцепил еще в 2020-м. На тот момент у мужчины была лейкемия и ослабленный иммунитет. Сначала Музафер полагал, что корона станет для него приговором. Но, к счастью, нет.

Более четырех сотен дней он болел коронавирусом. Вакцинировать его не могли. Поскольку все 78 тестов, которые ему делали, были положительными. Большую часть времени Музафер провел на изоляции в больнице. С семьей виделся только через окно. Сейчас Музафер шутит, что коронавирус просто увлекся им.

Житель Турции установил рекорд по самому длительному заболеванию COVID-19 | Новости мира

Как сообщалось, семь с половиной месяцев черновчанка Юлия Драпата была носительницей коронавируса. Женщина инфицировалась в ноябре прошлого года, симптомы болезни исчезли через несколько недель. ПЦР-тесты делала в разных лабораториях, но результат не менялся.

Читайте также: