Быстро заражает, но легко протекает: как ведет себя "Дельта"-штамм коронавируса

Быстро заражает, но легко протекает: как ведет себя "Дельта"-штамм коронавируса

Специалисты говорят, что контагиозность вируса действительно высока.

"Дельта" -штамм более заразен, однако заболевание протекает в легкой форме. Только 10% людей болеет тяжело.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила инфекционист-пульмонолог Светлана Гук.

По ее словам, "Дельта", согласно некоторым данным, заразнее других штаммов COVID-19 в тысячу раз.

"Действительно,"Дельта" более заразна, но течение болезни, насколько я знаю, до сегодняшнего дня не признано тяжелее. Все так же, как было раньше, — большинство людей болеет довольно легко, примерно 10% болеет тяжело, а процент крайне тяжелых и смертельных случаев не изменился. Вообще, корреляции между контагиозностью, то есть способностью заражать и патогенностью, способностью вызывать заболевания, не существует. То есть, вирус может иметь высокую контагиозность и низкую патогенность и — наоборот", — рассказала инфекционист-пульмонолог Светлана Гук.

Она также добавила, что сейчас наблюдается увеличение количества больных среди детей и молодых людей. В то же время госпитализируют в большей степени пациентов в возрасте 40 лет.

Напомним, что люди, переболевшие на коронавирус, могут заразиться повторно, но крайне редко. Преимущественно коронавирус повторно поражает тех, кто имеет дефекты иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценный длительную защиту.

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