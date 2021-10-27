Радуцький розповів, за якої умови вакцина може стати платною та коли

Радуцький розповів, за якої умови вакцина може стати платною та коли

Наразі Україна має можливість імунізувати 60-70% населення.

Наразі в Україні не планують запроваджувати платну вакцинацію від коронавірусу, поки у світі триває пандемія. Однак через пів року чи рік це може стати можливим.

Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

За його словам, наразі Україна має можливість імунізувати 60-70% населення.

"Ми ж розуміємо, що цей вірус назавжди, так само як вірус грипу. Зараз навчимося, виробимо колективний імунітет, але кожного року треба буде вакцинація від ковіду так, як і від грипу", - сказав він.

Радуцький впевнений, що через пів року чи рік з'являться ліки від коронавірусу і тоді є велика ймовірність, що вакцинація буде платною. Наразі це питання навіть не обговорюється. Він нагадав, Міністерство охорони здоров'я вже дозволило вакцинацію дітей з 12 років. Сьогодні МОЗ розглядає питання бустерної дози для людей з групи ризику.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко пояснив, що цього року платна вакцина не є доцільною, однак надалі платне щеплення можливе.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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