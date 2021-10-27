Прожив без коханої лише 12 годин: у Львівській області в один день через COVID-19 померло подружжя

Прожив без коханої лише 12 годин: у Львівській області в один день через COVID-19 померло подружжя

Покійним було по 66 років.

У м. Новояворівськ Львівської області в реанімації 26 жовтня в один день через COVID-19 померло подружжя. Чоловік зміг прожити без коханої лише 12 годин і після цього його теж не стало.

Про це у Facebook повідомила сестра покійної жінки Леся Баранюк.

Подружжя звали Володимир та Марія. Вони були разом все життя, ще від шкільних років. Одружились закохані у 18 років. У пари народились сини та одна дочка. Коли подружжя захворіло на коронавірус, то їх госпіталізували в одну реанімаційну палату.

"Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше". Так і сталось - вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії тільки 12 годин", - написала Леся Баранюк.

У коментарі 24tv.ua головний лікар Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз розповів, що покійним було по 66 років. Їх госпіталізували із коронавірусом ще 29 вересня. Чоловік та його дружина були невакциновані. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет.

Нагадаємо, у Запоріжжі паралізована жінка тиждень прожила із тілом чоловіка і померла.

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