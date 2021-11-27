Провідні фармкомпанії повідомили, коли почнуть боротися з новим штамом коронавірусу "Омікрон"

Провідні фармкомпанії повідомили, коли почнуть боротися з новим штамом коронавірусу "Омікрон"

Компанії Pfizer і BioNTech розраховують створити вакцину проти нового штаму за 100 днів

Виробники вакцин висловили впевненість, що зможуть швидко адаптувати свої препарати, якщо новий штам коронавірусу B.1.1.529 - Omicron пошириться світом.

Про це інформує Sky news.

Дані, що мають наразі вчені, свідчать про те, що цей штам B.1.1.529 має деякі "відносні" мутації і підвищений ризик повторного зараження.

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Є також побоювання, що цей варіант може бути більш стійким до вакцин, якими щеплюють людей у всьому світі.

Зокрема, компанії Pfizer і BioNTech очікують, що "зможуть розробити та виготовити спеціально виготовлену вакцину проти цього варіанту приблизно за 100 днів, за умови схвалення регулятора".

Компанія Moderna заявила, що від початку 2021 року розробила "всеосяжну стратегію для передбачення нових варіантів заражень", включаючи три рівні реагування, якщо імунітет під ударами ослабне.

Нагадаємо, що уп’ятницю, 26 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу, який отримав назву “Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння.

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