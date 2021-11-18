"Прокидаюсь від того, що задихаюсь": подробиці смерті 20-річної вагітної від COVID-19 у Рівненській області

Породілля нарікала на погане ставлення медичного персоналу та брак кисню.

У м. Дубно Рівненської області померла 20-річна вагітна жінка, у якої діагностували коронавірус. Вона була на 7 місяці вагітності.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов, пише rivne.online.

За даними медика, у жінки були проблеми із дихальною системою та важка пневмонія через коронавірус. Медики також не змогли врятувати і немовля.

Головний лікар Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук у коментарі "Суспільному" повідомив, що жінка померла вночі, 17 листопада. За його даними, у пологовий вона потрапила за тиждень до смерті із підтвердженим COVID-19.

"У неї було супутнє захворювання – бронхіальна астма. Стан ускладнювався, була пневмонія, її лікували, але раптово погіршився стан і врятувати не вдалося. Поки надавали реанімаційні заходи, плід завмер і не було як його врятувати", – сказав Ростислав Андрощук.

У Facebook мати покійної дівчини опублікувала скріншоти переписки з донькою. Вагітна писала про те, що їй важко дихати, бракувало кисню, а коли вона нарікала, то медперсонал погрожував перевести її в іншу лікарню.

"Моя пташечко, моя донечка. Не знаю, правильно роблю чи ні, але робіть висновки самі. Це переписка з моєю квіточкою... Ось таке ставлення в лікарні", - написала мати дівчини Зоряна Бояр.

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

Фото: Зоряна Бояр

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