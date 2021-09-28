Привезли вже мертвою: ізраїльтянка за лічені години померла від коронавірусної інфекції

Хвороба у жінки протікала безсимптомно.

Від коронавірусної інфекції стрімко померла 46-річна ізраїльтянка. У жінки не було симптомів хвороби. А родичі викликали "швидку" вже після того, як вона несподівано втратила свідомість.

Про це пише видання "Вести".

Так, ізраїльтянка, у якої не було супутніх захворювань, надійшла в приймальне відділення лікарні "Вольфсон" вже в несвідомому стані. Її родичі викликали медиків після того, як жінка несподівано втратила свідомість.

За словами медпрацівників, жінку доставили до приймального покою вже мертвою. Там лише констатували її смерть.

Сама ж ізраїльтянка вела активний спосіб життя і не скаржилася на здоров'я. Водночас вона не була щеплена від коронавірусної інфекції. Що ж саме призвело до різкого погіршення стану, зараз з'ясовують фахівці.

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