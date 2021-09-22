Привезли до лікарні у критичному стані: в Ізраїлі померла від коронавірусу жінка, яка нещодавно повернулася з Умані

Привезли до лікарні у критичному стані: в Ізраїлі померла від коронавірусу жінка, яка нещодавно повернулася з Умані

Жінка не була щеплена від коронавірусної інфекції.

Мешканка ізраїльського міста Модіін-Іліт повернулася з Умані, де святкувала Рош ха-Шана, і померла від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє видання "Вісті".

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Жінку в критичному стані 20 вересня госпіталізували в лікарню Асаф ха-Рофе. На той момент вона вже починала задихатися. У медустанові пацієнтці провели комплекс заходів по реанімації, проте ніякого результату вони не дали.

Відзначається, що жінка не була щеплена від коронавірусної інфекції.

"Неважаючи на численні спроби медичного персоналу врятувати життя жінки, на жаль, вони були змушені констатувати смерть. Ми, користуючись нагодою, знову закликаємо населення пройти вакцинацію, щоб уникнути подібних трагедій", — підкреслили в медустанові.

Раніше ми писали, що в Україні останні дні зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують стаціонарного лікування. Чимало з них перебувають у медзакладах у важкому стані.

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