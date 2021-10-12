Президент Філіппін пропонує під час сну щеплювати "антивакцинаторів"

В країні вакциновано 23 млн людей.
Президент Філіппін Родріго Дутерте висловив нову ідею для COVID-вакцинації тих, хто не їоче щепитися.
Він вважає, що таких громадян треба вакцинувати під час сну, повідомляє Ptv News.
"Я знаю, що багато хто все ще не хоче щепитися. Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Заліземо додому і зробимо щеплення, поки вони сплять", - сказав Дутерте.
Він також попросив людей дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, бо саме "ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу в республіці".
За останніми даними, на Філіппінах імунізацію пройшли понад 23 млн осіб. Влада планує щепити до кінця цього року до 70 млн осіб.
Нагадаємо, у ВООЗ прогнозують, що невдовзі людство подолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19. Також не виключають появу нових штамів коронавірусу. Поліпшенню епідеміологічної ситуації сприятиме рівень вакцинації на 70-80%.