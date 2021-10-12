Президент Філіппін пропонує під час сну щеплювати "антивакцинаторів"

В країні вакциновано 23 млн людей.

Президент Філіппін Родріго Дутерте висловив нову ідею для COVID-вакцинації тих, хто не їоче щепитися.

Він вважає, що таких громадян треба вакцинувати під час сну, повідомляє Ptv News.

Також читайте У ВООЗ вперше описали симптоми постковідного синдрому

"Я знаю, що багато хто все ще не хоче щепитися. Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Заліземо додому і зробимо щеплення, поки вони сплять", - сказав Дутерте.

Він також попросив людей дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, бо саме "ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу в республіці".

За останніми даними, на Філіппінах імунізацію пройшли понад 23 млн осіб. Влада планує щепити до кінця цього року до 70 млн осіб.

Нагадаємо, у ВООЗ прогнозують, що невдовзі людство подолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19. Також не виключають появу нових штамів коронавірусу. Поліпшенню епідеміологічної ситуації сприятиме рівень вакцинації на 70-80%.

Новини світу: ВООЗ додала новий штамм коронавірусу до списку потенційно небезпечних

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання