Посилення карантинних вимог в Європі та як запобігти опікам: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Греції, щоб стримати подальше зростання захворюваності на коронавірус, запровадить на 3-16 січня низку додаткових обмежень, які переважно торкатимуться нічних розважальних закладів. Читати далі –>
- Влада Франції посилює заходи боротьби проти коронавірусу через поширення штаму "Омікрон". Читати далі –>
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшка розповів, хто найбільше потрапляє до лікарень на свята. Читати далі –>
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив три прості поради, як запобігти опікам. Читати далі –>
- Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці. Читати далі –>