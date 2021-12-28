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Посилення карантинних вимог в Європі та як запобігти опікам: п'ять новин, які ви могли проспати

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Посилення карантинних вимог в Європі та як запобігти опікам: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У Греції, щоб стримати подальше зростання захворюваності на коронавірус, запровадить на 3-16 січня низку додаткових обмежень, які переважно торкатимуться нічних розважальних закладів. Читати далі –>
  • Влада Франції посилює заходи боротьби проти коронавірусу через поширення штаму "Омікрон". Читати далі –>
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшка розповів, хто найбільше потрапляє до лікарень на свята. Читати далі –>
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив три прості поради, як запобігти опікам. Читати далі –>
  • Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці. Читати далі –>
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