"Помаранчева" зона карантину загрожує столиці та 13 регіонам

"Жовтій" зоні карантину відповідають 6 регіонів.
Станом на 18 жовтня через поширення коронавірусу Київ та 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони. У цих регіонах перевищені - рівень госпіталізацій пацієнтів з Covid-19, завантаженість ліжок із киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень захворюваності.
Про це свідчать дані МОЗ, опубліковані на сайті міністерства.
Ознаки “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки мають:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Ознаки "жовтного" рівня епіднебезпеки мають:
- Вінницька область;
- Закарпатська область;
- Кіровоградська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область.
Нагадаємо, від сьогодні, 18 жовтня, у чотирьох регіонах запровадили "червону" карантинну зону - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській. Які обмеження та заборони - читайте за цим посиланням. Найраніше жорсткі обмеження почали діяти у Херсонській області - від 15 жовтня.