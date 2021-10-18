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"Помаранчева" зона карантину загрожує столиці та 13 регіонам

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"Помаранчева" зона карантину загрожує столиці та 13 регіонам

УНІАН

"Жовтій" зоні карантину відповідають 6 регіонів.

Станом на 18 жовтня через поширення коронавірусу Київ та 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони. У цих регіонах перевищені - рівень госпіталізацій пацієнтів з Covid-19, завантаженість ліжок із киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень захворюваності.

Про це свідчать дані МОЗ, опубліковані на сайті міністерства.

Ознаки “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки мають:

  • Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Ознаки "жовтного" рівня епіднебезпеки мають:

  • Вінницька область;
  • Закарпатська область;
  • Кіровоградська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область.

Нагадаємо, від сьогодні, 18 жовтня, у чотирьох регіонах запровадили "червону" карантинну зону - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській. Які обмеження та заборони - читайте за цим посиланням. Найраніше жорсткі обмеження почали діяти у Херсонській області - від 15 жовтня.

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