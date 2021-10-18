"Помаранчева" зона карантину загрожує столиці та 13 регіонам

"Жовтій" зоні карантину відповідають 6 регіонів.

Станом на 18 жовтня через поширення коронавірусу Київ та 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони. У цих регіонах перевищені - рівень госпіталізацій пацієнтів з Covid-19, завантаженість ліжок із киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень захворюваності.

Про це свідчать дані МОЗ, опубліковані на сайті міністерства.

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Ознаки “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки мають:

Київ;

Волинська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Ознаки "жовтного" рівня епіднебезпеки мають:

Вінницька область;

Закарпатська область;

Кіровоградська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область.

Нагадаємо, від сьогодні, 18 жовтня, у чотирьох регіонах запровадили "червону" карантинну зону - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській. Які обмеження та заборони - читайте за цим посиланням. Найраніше жорсткі обмеження почали діяти у Херсонській області - від 15 жовтня.

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