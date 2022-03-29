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Польща скасувала усі обмеження на в'їзд через COVID-19: карантин не потрібен

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Польща скасувала усі обмеження на в'їзд через COVID-19: карантин не потрібен

Associated Press

На кордоні більше не будуть вимагати показувати свідоцтво про щеплення.

Від понеділка, 28 березня, у Польщі повністю скасовано обмеження на в'їзд, які були запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила у Twitter польська прикордонна служба.

Тепер при перетині кордону з Польщею більше не будуть вимагати показувати свідоцтво про щеплення, не потрібно здавати аналізи на COVID та проходити в'їзний карантин.

Носити захисні маски також більше не обов’язково, за їхню відсутність у Польщі відтепер не штрафуватимуть. Також від 28 березня припинить діяти карантин для людей, які живуть з інфікованими. Зняття цих обмежень знаменує собою символічний кінець пандемії коронавірусу в Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нідзельський зауважив, що єдині місця, де доведеться все ж носити маски,  – це медичні заклади.

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