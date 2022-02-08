Половина дорослого населення в Україні провакцинувалась проти COVID-19 - МОЗ

На 2022 рік запланована вакцинація 70% дорослих.

Половина дорослого населення України уже вакцинувалася проти COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram.

"Кожен другий українець віком від 18 років отримав принаймні одну дозу антиковідної вакцини", — йдеться в повідомленні.

Крім того, на 2022 рік запланована вакцинація 70% дорослого населення країни, зокрема 80% людей старшого віку, для яких коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає декілька сценаріїв подальшого життя з коронавірусом. Йдеться про вакцинацію приблизно раз на два роки (у разі розробки універсальної вакцини, яка охоплюватиме всі можливі штами), появу і використання специфічних "бустерів", вакцинація перед початком епідемічного підйому ГРВІ.

Читайте також: