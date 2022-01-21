По 60 тисяч хворих щоденно: Кузін розповів, коли Україну накриє потужна хвиля "Омікрону"

По 60 тисяч хворих щоденно: Кузін розповів, коли Україну накриє потужна хвиля "Омікрону"

Кузін каже, що за досвідом інших країн, хвиля "Омікрону" наростає впродовж одного-півтора тижня і спадає так само швидко.

Головний санлікар України Ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності на новий штам коронавірусу "Омікрона". За його словами, близько 1 мільйона українців можуть захворіти вже в лютому.

Про про це Кузін сказав під час внтерв’ю для LIGA.Life.

Кузін заявив, що вже наступного місяця в Україні можуть реєструвати майже по 60 тисяч випадків захворювання щодня.

"За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти", — зазначив головний санлікар.

За його словами, такі прогнози є ще "доволі оптимістичними". Кузін каже, що за досвідом інших країн світу спостерігається, що умовно хвиля "Омікрону" наростає впродовж одного-півтора тижня максимум і спадає так само швидко. За американськими прогнозами, які роблять для України, зменшення випадків захворюваності очікується до 1 квітня.

"Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидко буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати... По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури", — зазначив Кузін.

Нагадаємо, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук припустила, що пік коронавірусної хвороби в Україні очікується тривалістю декілька тижнів.

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