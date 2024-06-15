"Плани Путіна зруйновано": генсек НАТО оцінив "успіхи" російських окупантів

Країна-агресорка Росія не досягла успіхів від початку війни, яку розпочала в Україні. Зокрема, ЗСУ вже звільнили 50% тієї території, яку окупанти захопила на початку вторгнення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістці "ТСН.Тиждень" Оксані Радіоновій

"Президент Путін думав, що він за тижні від початку війни контролюватиме Україну і захопить Київ вже за декілька днів, але його плани були зруйновані мужністю українців, збройних сил. Влітку Росія розпочала нову наступальну операцію, за проведення якої вони платять дуже високу ціну, тисячі людей, тисячі одиниць техніки", - наголосив генсек.

Він зауважив, що українцям важко боротися із російською агресією. Зокрема, Столтенберг згадав про те, як Сполучені Штати Америки пів року не ухвалювали пакет допомоги Україні, європейські союзники затримувались із передаванням обіцяного озброєння.

"Тепер все змінилося. США узгодили надання допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Сьогодні ми ухвалили рішення про створення команди підтримки України, отже, допомога Україні буде більш інтенсивною і сильною", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тепер все змінилося! Генсек НАТО Столтенберг про провал Росії у війні та шанси України

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву про те, що не Росія розпочала війну в Україні. У традиційній кремлівській манері в усьому він звинуватив Київ.

Читайте також: