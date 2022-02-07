Після вихідних коронавірус в Україні пішов на спад: статистика на 7 лютого

Після вихідних коронавірус в Україні пішов на спад: статистика на 7 лютого

Коронавірус демонструє зниження темпів поширення.

Минулої доби, 6 лютого, в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 осбі були госпіталізовані, а 5 024 особи одужали від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 307 437 людей. З них 101 392 померли, а 3 681 092 одужали. Всього було здійснено понад 18,6 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Від сьогодні щеплені підлітки від 14 років можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу

Нагадаємо, в Україні 3 лютого зафіксували понад 43 тисячі COVID-випадків за добу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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