Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Після вихідних коронавірус в Україні пішов на спад: статистика на 7 лютого

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після вихідних коронавірус в Україні пішов на спад: статистика на 7 лютого

Коронавірус демонструє зниження темпів поширення.

Минулої доби, 6 лютого, в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 осбі були госпіталізовані, а 5 024 особи одужали від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 307 437 людей. З них 101 392 померли, а 3 681 092 одужали. Всього було здійснено понад 18,6 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Від сьогодні щеплені підлітки від 14 років можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу

Від сьогодні щеплені підлітки від 14 років можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу

Нагадаємо, в Україні 3 лютого зафіксували понад 43 тисячі COVID-випадків за добу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Наступна публікація