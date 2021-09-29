Після вакцинації болить поперек і температура піднімається до 39: лікарка розповіла, що робити

Після вакцинації болить поперек і температура піднімається до 39: лікарка розповіла, що робити

Про особливості свого організму пацієнту варто обговорити із сімейним лікарем перед вакцинацією.

Після будь-якої вакцинації, зокрема і від коронавірусу, може відбутись реакція організму, проте це потрібно обговорити із своїм сімейним лікарем.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка й координаторка управління охорони здоров’я Житомирської ОДА за напрямом "Інфекційні хвороби" Ольга Сахневич, пише "Укрінформ".

Лікарка наголосила, що після будь-якої вакцини має відбутись реакція організму і це вважається нормою.

"Вона може бути взагалі мало чутлива, наприклад – біль у попереку чи слабкість. Оскільки захворювання імунне, воно запускає імунну відповідь на дозу вакцини. Тобто, якщо це мРНК-вакцина, то вам вводять частину закодованого РНК-вірусу, який ваш організм змушує спрацювати на вакцину. Все залежить від того, яка у вас генетично імунна система. У когось після щеплення може бути температура 37 чи 39 градусів, біль або почервоніння в місці ін’єкції, набряк, збільшення лімфатичних вузлів, біль у підпахвових ділянках, висип, інтоксикаційний синдром із можливими порушеннями шлунково-кишкового тракту", - пояснила Ольга Сахневич.

Про особливості свого організму пацієнту варто обговорити із сімейним лікарем перед вакцинацією, щоб він розумів, на що звертати увагу.

"Аби він знав, на що звертати увагу, яку першу допомогу надати, куди звернутися, якщо вам самим не під силу перша допомога. Після цих реакцій люди зараз ідуть до алергологів, інфекціоністів, хоча ми їм пояснюємо, що не займаємося вакцинацією і не контролюємо розвиток подій після неї. Та часто люди не знають, до кого звертатися", - каже Ольга Сахневич.

Також медикиня наголошує, що є люди, в яких після вакцини не виробляються антитіла до вірусу, проте це не означає, що вони не захищені, оскільки спрацьовує Т-пам’ять, яка здатна розпізнати антигени та бере участь в імунній відповіді у разі їх повторного потрапляння в організм.

Нагадаємо, інфікований коронавірусом "Дельта" може одночасно заразити 11 людей.

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