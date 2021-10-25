Після півторарічної перерви відновлює рух поїзд Київ-Варшава: розклад маршруту та правила поїздки

Після півторарічної перерви відновлює рух поїзд Київ-Варшава: розклад маршруту та правила поїздки

Відновить курсування поїзд Київ — Варшава від 4 листопада.

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №67/68 Київ — Варшава після півторарічної перерви. Залізничне сполучення між Києвом та Варшавою припинили через карантинні обмеження під час пандемії у березні 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

Відновить курсування поїзд Київ — Варшава від 4 листопада.

Розклад маршруту

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

Правила безпечної поїздки

Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із нижче зазначених документів:

документ, який підтверджує про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Йдеться про міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19;

негативний результат ПЛР-тесту. Чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Нагадаємо, з 10 жовтня Україна відновили міжнародне сполучення з Польщею. Наразі курсує поїзд Київ — Перемишль. До слова, подорожувальників попереджають, у квитках зазначено час з урахуванням проведення прикордонного та митного контроля.

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