Пішки на 16 поверх: мешканцям багатоповерхівки у Києві майже 2 місяці не ремонтували ліфт (відео)

У будинку проживають літні люди, які через поломку ліфта навіть не виходять на вулицю.

У Києві мешканці 16-поверхівки півтора місяці жили без ліфта. Жителям щодня доводилось ходити пішки.

Чому його увесь цей час ніхто не лагодив, йдеться у сюжеті випуску "Сніданок з 1+1".

У 16-поверхівці живе чимало людей, для кого життя без ліфта в багатоповерхівці - справжнє випробування.

Без ліфта на 16-поверх: чому киянам майже 2 місяці не ремонтували ліфт

"Я проходжу два поверхи, зупиняюся і перепочиваю", - розповідає 77-річна мешканка Ганна.

Навіть дітям, і тим складно.

"Мені не подобається, хочу, щоб ліфт працював", - скаржиться дівчинка.

70-річній Ірині Володимирівні теж дуже важко, але по-трохи вона виходить раз на день. Купує все необхідне в магазині та вирішує справи, а ось її сусіди - в полоні цієї 16-поверхівки.

"На поверсі у нас четверо людей, яким за 70. Із них двоє - не спускаються зовсім", - каже жінка і додає, що їй соромно зараз говорити про ліфт, адже у країні - війна, хоч жити без нього, - дуже важко.

"Ну якщо у людей розбомбили будинки, люди втратили руки та ноги, то ліф звучить якось недуже…", - додає вона.

Та попри війну, Україна працює і компанія, якій жителі вже заплатили за ремонт.

Утім, під час поїздки знімальної групи до офісу цієї компанії, на робочому місці працівників не було. Згодом телефоном відповідальна за цей ремонт жінка відповіла, що "як тільки в сервісному центрі двигун перемотають, майстер його забере і встановить. Обладнання налаштують і запустять ліфт". За словами працівниці компанії, це питання, ймовірно, вирішать до кінця тижня.

Утім цей будинок чомусь пробув без ліфта півтора місяці. За словами адвоката Богдана Кушніра, будівлі, які мають більше 8 чи 9 поверхів не можуть бути без ліфта за всіма нормами.

"У цьому випадку компанія отримує гроші. Після того вона фактично вимагає у мешканців будинку підписувати з ними угоди. Тут органи прокуратури зобов'язані відкрити кримінальне провадження на посадових осіб цієї організації і притягти всіх до відповідальності", - розповів адвокат.

Проте, після візиту знімальної групи, ліфт дивним чином запрацював.

"Ось так у нас запрацював ліфт за два дні замість трьох тижнів", - резюмувала мешканка будинку Катерина.

Читайте також: