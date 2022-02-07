Під гучні оплески: в Одесі нагородили чоловіка, який отримав мільйонне щеплення проти COVID-19

Під гучні оплески: в Одесі нагородили чоловіка, який отримав мільйонне щеплення проти COVID-19

Чоловік планує отримати другу дозу вакцинації.

В одному з центрів вакцинації в Одесі зафіксували своєрідний рекорд. Укол, який став мільйонним для Одеської області від початку вакцинальної кампанії, отримав один із одеситів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 лютого.

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Тепер чоловік має ще й почесний диплом, фірмову толстовку, чашку, захисні маски, антисептики та солодощі. І обіцяє, що обов'язково отримає другу дозу і зробить бустер, коли настане час.

Наразі в Україні повністю вакциновані від коронавірусу майже 15 мільйонів людей. Майже півмільйона зробили бустерне щеплення.

“Ми наразі порахували, що у нас в цілому по дорослому населенню регіону десь 48% провакцинованих, а якщо вирахувати з дитячими, то у нас сьогодні 60% у місті. Це значно більше, ніж в регіоні, і в державі. Наша мета і наша ціль, щоб у нас було 70% дорослого населення вакциновані”, - сказала Світлана Бедрега, заступник міського голови Одеси.

В Одесі під оплески зафіксували мільйонне щеплення від коронавірусу

Раніше стало відомо, що минулої доби, 6 лютого, в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394), а 115 людей від хвороби померли.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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