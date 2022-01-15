Під час сходження на Говерлу загинула туристка, ще двоє людей отримали травми

Під час сходження на Говерлу загинула туристка, ще двоє людей отримали травми

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 од. техніки.

В Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Як повідомили у ДСНС, трагедія сталася 15 січня об 11:15.

"15 січня об 11:15 при сходженні на г. Говерла, Надвірнянського району, загинула 1 особа та 2 отримали травми різних ступенів тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 14:40 чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" та передали медикам. О 14:30 іншу травмовану особу, жінку 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдено, організовано її супровід.

У ДСНС зауважили, загиблою виявилася жінка 1965 року народження. Усі туристи – жителі м. Южне Одеської області.

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