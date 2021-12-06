Перші випадки нового COVID-штаму "Омікрон" зафіксували в Росії

Інфікувалися двоє людей.

У Росії підтвердили два перші випадки інфікування новим COVID-штамом "Омікрон".

Про це повідомила "Російська служба ВВС" з посиланням на Росспоживнагляд.

Мутацію виявили в двох громадян Російської Федерації. Вони повернулися з Південно-Африканської Республіки. До слова, днями у відомстві плвідомили, що COVID виявили у дев'ятьох росіян, які повернулися з ПАР і Намібії. Всі вони перебувають на карантині.

Нагадаємо, у Південній Африці, де "Омікрон" стає домінатним штамом коронавірусу, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій. Епідеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове заявляє, що "Омікрон" буде проблематичним, навіть якщо виявиться, що він є менш небезпечним за "Дельту".

В Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що цей штам коронавірусу дістанеться нашої країни через кілька тижнів. У зв'язку із цим українців, які перебувають у державах, на території яких виявлено "Омікрон", після повернення зобов'язали пройти самоізоляцію.

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