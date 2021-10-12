Перша область України увійшла до "червоної" зони карантину: коли почнуть діяти обмеження

Перша область України увійшла до "червоної" зони карантину: коли почнуть діяти обмеження

Від 15 жовтня на Херсонщині будуть діяти найсуворіші правила, передбачені “червоним” рівнем епідемічної небезпеки.

У вівторок, 12 жовтня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено запровадити “червоний” рівень епіднебезпеки через поширення COVID-19 на території Херсонської області.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

На Херсонщині почнуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки, опівночі 15 жовтня.

Нагадаємо, що у регіонах, де запроваджено "червону" зону для стримування коронавірусу, за новими правилами, продуктові супермаркети зможуть продовжувати роботу. Але до таких магазинів будуть застосовуватися обмеження.

Робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків, закладів культури у разі "червоної" зони забороняється. Але вони зможуть продовжити роботу, якщо увесь персонал і відвідувачі мають "зелений" сертифікат про вакцинацію (він свідчить про завершений курс вакцинації).

Нагадаємо, Сумська область також може потрапити до "червоної" зони епідемічної небезпеки, тут зафіксовано перевищення встановлених норм за трьома показниками.

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