Що не можна робити після вакцинації від коронавірусу / Pexels

Перехворів на ковід — вакцинуйся: у МОЗ пояснили, скільки часу має минути після одуження, щоб отримати щеплення

Перехворів на ковід — вакцинуйся: у МОЗ пояснили, скільки часу має минути після одуження, щоб отримати щеплення

Експерти кажуть, що наразі немає випадків, коли б вакцинація після хвороби зашкодила людині.

У МОЗ пояснили, скільки часу має минути після коронавірусної хвороби, аби зробити щеплення. Відтак, тим, хто нещодавно перехворів на COVID-19, експерти також рекомендують отримати щеплення проти коронавірусу. Важливо, що після одуження має пройти 28 днів.

Про це пише пресслужба МОЗ, цитуючи завідувача відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександра Заїку.

"Якщо ви перехворіли на ковід, вам все одно треба вакцинуватися. Не відомо, скільки буде тривати імунітет після перенесеної хвороби", — заявив Заїка.

Експерт пояснює, якщо ви захворіли на коронавірус і після хвороби пройшло 28 днів — вакцинуйтеся. А в разі, коли ви отримали першу дозу вакцини проти ковід і захворіли, слід так само зачекати 28 днів і отримати другу дозу.

За його словами, наразі немає випадків, коли б вакцинація після хвороби зашкодила людині. Проте дослідження підтверджують, що "не вакциновані люди, які перенесли ковід, мають вдвічі більший ризик захворіти, аніж вакциновані".

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чи може людина захворіти на грип та коронавірус одночасно. Відтак, особа може одночасно підхопити грип і коронавірус. У такому разі симптоми захворювань накладаються один на одного.

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