Пандемія ще не закінчилась: ВООЗ закликає повернути масковий режим

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, адже пандемія ще не закінчилась, а підвиди "Омікрону" продовжують спричиняти нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пише Sky News.

Він зазначив, що хоч і уряди багатьох розвинених країн практично відмовилися від карантинних обмежень після успішного впровадження вакцин, але пандемія ще не закінчилася.

За його словами, підваріанти штаму "Омікрону" продовжують поширюватись і призводять до нових хвиль захворюваності на коронавірус, а рівень смертості від COVID-19 - "неприпустимо висока".

"Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання COVID-19 продовжує зростати, надаючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також турбує тенденція до збільшення кількості смертей", - заявив він.

Нагадаємо, у Мінохорони здоров'я розповіли, що в Україні через низькі показники тестування наразі фіксується вкрай мало випадків коронавірусу. Наразі виявляються лише випадки з тяжким перебігом і які потребують госпіталізації. За даними МОЗ, протягом минулого тижня в Україні зареєстровано 1 тис. 056 нових випадків COVID-19. Водночас в країнах Європейського Союзу найближчими тижнями можуть відновити масковий режим у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

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