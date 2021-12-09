"Омікрон" учетверо заразніший за "Дельту" - дослідження

Спеціалісти кажуть, що вірус протікає у хворих у легкій формі.

Вчені японського університету Кіото провели попередні дослідження штаму коронавірусу "Омікрон" і виявили, що він учетверо заразніший, ніж "Дельта", але рідше призводить до госпіталізації.

Про це пише Bloomberg.

Моделювання та аналіз геному нового варіанту вірусу говорять про те, що він долає імунітет людини, вироблений природним шляхом або за рахунок вакцини, але протікає у хворих у легкій формі. Тяжких випадків хвороби спостерігається мало.

Новини світу: в Англії посилюють карантинні обмеження на тлі поширення штаму "Омікрон"

Як повідомляли раніше з посиланням на ВООЗ, у світі зросла смертність від коронавірусу. За поточний тиждень смертність зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

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