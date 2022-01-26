"Омікрон" скосив майже 100 людей: у Чернівецькій міськраді зафіксували спалах коронавірусу

"Омікрон" скосив майже 100 людей: у Чернівецькій міськраді зафіксували спалах коронавірусу

Всі пацієнти перебувають удома, хвороба у них протікає у легкій формі.

У Чернівецькій міській раді зафіксували спалах коронавірусної інфекції. COVID-19 виявили майже у 100 працівників.

Про це пише видання АСС.

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Станом на ранок 26 січня коронавірус діагностували у 16% працівників міської ради — загалом недугу підхопили понад 90 людей. Всі пацієнти перебувають удома, хвороба у них протікає у легкій формі.

“Ми не моніторимо постійно інформацію про кількість хворих працівників. Але цього разу отримали повідомлення з різних відділів про значну кількість хворих. І за вчорашній день ми зібрали цю інформацію. Враховуючи усі наші структурні підрозділи, то зараз маємо близько 16% захворівших, це понад 90 людей”, — підкреслив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк.

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