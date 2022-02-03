“Омікрон” прийде у кожне носо-горло: Комаровський вважає новий вид COVID-19 найзаразливішою хворобою

Епідеміологічна хвиля, яка накрила нашу країну, може охопити мільйони людей.

Штам коронавірусу “Омікрон” чи не найзаразніша хвороба сучасності.

Так вважає лікар Євген Комаровський, пише видання "Гордон".

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На думку медика, заразність нового виду COVID-19 можна порівняти лише з кором. Епідеміологічна хвиля, яка накрила нашу країну, охопить мільйони людей, вважає лікар.

“Зрівнятися з кором не може, мабуть, ніщо. “Омікрон” практично такий самий. “Омікрон” прийде у кожне носо-горло. Жодні маски, жодні протиепідемічні заходи не спрацюють. Швидше за все, ті, хто щеплений, хто вже хворів, отримають легку форму захворювання. Але загальна кількість тих, кому буде дуже погано й на кого не вистачить медицини та кисню, буде величезною”, — насторожив Комаровський.

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