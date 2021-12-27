"Омікрон" може бути не виявлений ПЛР-тестами: як визначити новий штам COVID-19

"Омікрон" може бути не виявлений ПЛР-тестами: як визначити новий штам COVID-19

Медики кажуть, що слід робити кілька тестів поспіль.

Штам коронавірусу "Омікрон" може бути не визначений ПЛР-тестами. Справа в тому, що чутливість різних видів тестів не стовідсоткова.

Про це розповів доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв, пише "Обозреватель".

"Чутливість ПЛР-тестів, за найоптимістичнішими оцінками, становить до 80%. Тобто 20%, а то й 30% результатів можуть бути хибнонегативними. ПЛР може не бачити не тільки "Омікрон", а й інші віруси", — зазначив Сергій Крамарів.

Він також додав, що у ІФА-тестів чутливість ще нижча. А сама вона майже не залежить від конкретного штаму COVID-19.

"Є окремі тести на окремі штами, наприклад, на "Дельту", на "Омікрон". Але все одно можливості ПЛР-діагностики обмежені помилковими результатами до 20—30%. Коли лікар знає, що у пацієнта був контакт із хворим на коронавірус, коли симптоми схожі на COVID-19, робляться ПЛР-тести кілька разів. Буває, вдруге-третє отримуємо позитивний результат"", — додав професор.

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