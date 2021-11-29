"Омікрон" атакує: у ВООЗ попередили про серйозні наслідки нового штаму COVID-19

В організації продовжують вивчати новий штам коронавірусу.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" має безліч мутацій у S-білку, що потенційно може вплинути на траєкторію пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у документі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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"Омікрон" має безпрецедентну кількість спайкових мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння у зв'язку з їхнім потенційним впливом на траєкторію пандемії", — йдеться у документі.

Фахівці зазначили, що поки що невідомо, наскільки новий штам заразний, чи може він ухилятися від існуючого імунітету, наскільки тяжкий перебіг хвороби він викликає і як реагує на існуюче лікування.

"Залежно від цих характеристик, якщо відбудеться ще один великий сплеск COVID-19, викликаний "Омікроном", наслідки можуть бути серйозними", - зазначили у ВООЗ.

Зростання кількості випадків зараження, незалежно від зміни ступеня тяжкості хвороби, може створити надмірне навантаження на систему охорони здоров'я та призвести до зростання захворюваності та смертності. Також в організації зазначили, що поява нового штаму значно вплине на вразливі групи населення, особливо у країнах з низьким рівнем вакцинації від коронавірусу.

Раніше медики заявили, що під час зараження новим варіантом COVID-19 не зникають нюх та смак, а спостерігається лише підвищення температури та занепад сил.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу під кодом B.1.1.529 виявили у Південній Африці 11 листопада. Перші підтверджені випадки зараження датуються 24 листопада. Штам назвали грецькою літерою "омікрон" і вже встигли визнати його небезпеку на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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