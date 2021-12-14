Одна із областей через погіршення епідситуації може повернутися до "червоної" зони карантину

Одна із областей через погіршення епідситуації може повернутися до "червоної" зони карантину

В Одеській області допомогу пацієнтам із коронавірусом продовжують надавати у 28 лікувальних закладах.

Одеській області через зростання кількість хворих на коронавірусну інфекцію загрожує повернення до "червоної" зони карантину. У середньому за добу у регіоні фіксують 500-600 нових випадків інфікування.

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, пише місцеве видання "Думская".

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За його словами, я кщо така динаміка зберігатиметься й надалі, то Одеська область знову опиниться у "червоній" зоні. Санлікар зауважує, незважаючи на спад захворюваності в Україні, на Одещині не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам із коронавірусом продовжують надавати у 28 лікувальних закладах.

"У лікарнях першої хвилі сьогодні перебуває 621 хворий на коронавірус, другої хвилі – 538. Реанімаційні ліжка завантажені на 100%", - повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва.

Нагадаємо, в Україні ще дві області виведуть з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Йдеться про Вінницьку та Хмельницьку області. Там фіксують покращення показників, тому Вінницька та Хмельницька області із "червоної" зони карантину перейдуть відразу до "жовтої".

Додамо, станом на 13 грудня в "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають 10 областей.

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