Одеська область серед лідерів за захворюваністю на COVID-19: статистика на 12 листопада

Одеська область серед лідерів за захворюваністю на COVID-19: статистика на 12 листопада

Недуга забрала життя 50 людей.

За добу, 11 листопада, в Одеській області COVID-19 діагностували 1 816 людям. Через ускладнення хвороби померли 50 пацієнтів, одужали 1 106 громадян.

Про це повідомили у МОЗ.

Найбільше хворих виявили в Дніпропетровській області (1 867), на другому місці − Одеська , на третьому – місто Київ (1 802).

Як зазначили в МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 213 206 жителів регіону,

одужали 157 425 пацієнтів,

померли 4 570 людей;

наразі хворіють 51 211 жителів області

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 12 листопада зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 750 людей, 21 941 пацієнт одужав.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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