ОАЕ заборонили невакцинованим громадянам здійснювати закордонні поїздки: хто може уникнути обмежень

Для подорожі за кордон жителям ОАЕ потрібно зробити ще й бустерне щеплення.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів заборонила невакцинованим проти COVID-19 громадянам виїздити за межі країни.

Про це пише видання The National з посиланням на Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці ОАЕ.

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"У координації з Національним відомством з управління надзвичайними ситуаціями, кризами та стихійними лихами, для нещеплених громадян ОАЕ вакцинами проти COVID-19, станом на 10 січня встановлюється заборона на подорожі", - повідомляє МЗС Еміратів.

Крім того, влада країни рекомендує щепленим громадянам пройти ревакцинацію. Повідомляється, що для подорожі за кордон жителям ОАЕ потрібно зробити бустерне щеплення, яке можливо отримати лише через шість місяців після другої дози вакцини.

Слід зазначити, що закордонні поїздки для невакцинованих будуть дозволені лише тим громадянам, які мають медвідвід або виїжджають за кордон з медичною та лікувальною метою.

Нагадаємо, на тлі поширення COVID-штаму "Омікрон" у світі скасували понад чотири тисячі авіаресів.

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