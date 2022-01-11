Нову хвилю COVID-захворюваності матимемо за 2 тижні - головний санлікар Херсонської області

Медик каже, що вже можна говорити про четверту хвилю захворювання.

Нову хвилю коронавірусу в Україні слід очікувати за 10-12 діб, прогнозує головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

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“Поступове зростання захворюваності на COVID-19 почалося, тобто ми можемо говорити про початок четвертої хвилі. Невисокі темпи росту обумовлені насамперед незначною часткою серед інфікованих, пацієнтів, заражених штамом “Омікрон”. Високі показники захворюваності матимемо за 10-15 днів, пікові показники у лютому-березні цього року. Готуємо систему протиепідемічного захисту, нарощуємо резерви потужності лікувальних закладів (насамперед у частині забезпечення киснем), вакцинуємося”, - написав лікар на сторінці у Facebook.

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Раніше повідомлялося, що в Україні від кінця січня може розпочатися нова хвиля захворюваності на коронавірус.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму "Омікрон".

В Україні станом на ранок 11 січня 2022 року зафіксовано 5 429 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 219 людей, 7 761 пацієнт одужав.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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