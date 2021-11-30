Новий штам коронавірусу знайшли вже в 11 країнах Європи

Загаалом офіційно підтверджено 44 випадки зараження "Омікроном".

Станом на 30 листопада в 11 країнах ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) зафіксували 44 випадки нового штаму коронавірусу "Omicron".

Відповідну заяву оприлюднив Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

Новий штам коронавірусу значно агресивніший, він здатен вражати навіть двічі щеплених, бо з легкістю обманює людський імунітет і, схоже, не реагує на дію вакцини.

Випадки зараження Омікроном виявили в одинадцяти країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція (Реюньон), Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Швеція.

Тут було зареєстровано 44 підтверджені випадки SARS-CoV-2 Omicron VOC. Також повідомлялося про низку ймовірних випадків по всьому регіоні, проте їх наразі розслідують.

Більшість осіб, що мають підтверджені випадки зараження, приїхали з африканських країн. При цьому дехто літав з пересадками в інші напрямки між Африкою та Європою. Усі випадки, про тяжкість яких є інформація, були або безсимптомними, або мали легкі симптоми. Наразі серед цих випадків не зареєстровано жодного важкого випадку чи смерті.

Випадки зараження новим штамом фіксують і за межами ЄС та ЄЕЗ, зокрема, в Австралії, Ботсвані, Канаді, Гонконзі, Ізраїлі, Японії, Південній Африці, Швейцарії та Великій Британії.

Нагадаємо, десятки країн на всіх континентах закривають свої кордони для мандрівників із низки південноафриканських країн через загрозу зараження новим штамом коронавірусу. У ВООЗ йому дали назву "Омікрон". За даними вчених, новий штам родом із Південної Африки. Він справжній монстр порівняно з "Дельтою", бо в рази потужніший і небезпечніший.

Новини тижня: чим небезпечний новий штам коронавірусу

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